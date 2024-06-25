В Махачкале силовики проверили сигнал и заверили, что всё в порядке

Просьбу воздержаться от поездок в районы улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале, а затем заверения, что все спокойно, опубликовал вечером 25 июня официальный Telegram-канал администрации города Махачкалы.
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