Ветер не дует: цены на газ и электроэнергию в Европе резко увеличились

В первые дни нового года Европу накрыла волна холода и разочарования. Если морозы еще можно было предвидеть и к ним готовились энергетики, то сомнения и скепсис стали спутниками несбывшихся надежд каждого европейца.
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