Суд обвинил Минздрав в бездействии при вскрывшемся подлоге

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в бездействии, которое способствовало подлогу. Виновность российского ведомства выяснилась при вскрытой попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по подложным документам, пишут в понедельник, 25 ноября, "Известия".