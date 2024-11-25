Суд обвинил Минздрав в бездействии при вскрывшемся подлоге

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в бездействии, которое способствовало подлогу. Виновность российского ведомства выяснилась при вскрытой попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по подложным документам, пишут в понедельник, 25 ноября, "Известия".
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