Военное обозрение

3 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Митя Ерисанов
    а мы тем тварям все  продолжаем наши ресурсы поставлять?!Болгария присоеди...
  • Sergiy Che
    Ну хотя бы базовые характеристики винтореза дали бы!...Минобороны начина...
  • s d
    Интересно каким газом их заполнили?Заполненность газ...

Чем они будут в нас стрелять?

Чем они будут в нас стрелять?

Не то чтобы очередная перемога на украинской стороне, но в ВСУ реально рассчитывают на то, что поставки систем ПВО от западных партнеров смогут переломить ситуацию в плане завоевания воздушного пространства в пользу Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх