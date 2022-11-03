Чем они будут в нас стрелять?

Не то чтобы очередная перемога на украинской стороне, но в ВСУ реально рассчитывают на то, что поставки систем ПВО от западных партнеров смогут переломить ситуацию в плане завоевания воздушного пространства в пользу Украины.
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