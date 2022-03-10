Управленец НБА: «Джа Морэнт не настолько хорош, как все о нем думают»

Пожелавший остаться неизвестным управленец НБА выразил мнение, что уровень разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта переоценен публикой и экспертами.

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