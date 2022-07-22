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«Известия»: Минпромторг одобрил идею раздачи торговыми сетями продуктов малоимущим россиянам

«Известия»: Минпромторг одобрил идею раздачи торговыми сетями продуктов малоимущим россиянам

Торговые сети смогут передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годностиМинпромторг поддержал развитие программы распределения продуктов с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим.

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