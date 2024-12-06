"Верховенство права? Не, не слышали": О скандале с Кадыровым высказался Коц. Ключевым оказалась даже не грубость Чеченский парень с "братьями" устраивал погромы в Москве, избивая прохожих, но за это ему ничего не будет - за него "впрягся" лично глава Чечни, раскритиковавший Бастрыкина и Колокольцева.
«Беспредельничают, сидя в креслах». Кадыров жестко отчитал Бастрыкина и Колокольцева
Комментарии
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Невидимка Невидимка
этих чеченским недорослям в зону пора. А это чеченский чабан на перифирийном троне возомнил себя как мелкий князек, не пора ли его приземлить.
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10 мин.
Невидимка Невидимка
вопить начнет на всеь мир, по другому у него мозги неработают, что выхотите от безгоамотного чабана.
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5 мин.
NN
N N
А Рамзан берега не попутал? Дальше Чечни ни он, ни его соплеменники не должны быть назначены в России! Иначе это будет ужас!
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1 мин.
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