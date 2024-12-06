«Беспредельничают, сидя в креслах». Кадыров жестко отчитал Бастрыкина и Колокольцева

"Верховенство права? Не, не слышали": О скандале с Кадыровым высказался Коц. Ключевым оказалась даже не грубость Чеченский парень с "братьями" устраивал погромы в Москве, избивая прохожих, но за это ему ничего не будет - за него "впрягся" лично глава Чечни, раскритиковавший Бастрыкина и Колокольцева.