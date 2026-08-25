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Мемориал Ромазана. «Салават» сыграет с «Трактором», «Металлург» против «Амура»

В Магнитогорске стартует Мемориал Ивана Ромазана.  Матчи турнира покажет Okko.  Мемориал Ромазана «Салават Юлаев» – «Трактор» – 13:00 « Металлург » – «Амур» – 17:00 Положение команд: « Амур » – 0 (0), «Лада» – 0 (0), «Металлург» – 0 (0), « Салават Юлаев » – 0 (0), « Трактор » – 0 (0).

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