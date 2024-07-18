В Петербурге продолжается обновление Линейного парка

Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин вместе с главой администрации Василеостровского района Михаилом Соболевым посетили Линейный парк, в котором идет обновление.
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