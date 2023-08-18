БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Минспорта подтвердило отказ 70 спортсменов от гражданства России после начала СВО ﻿

Минспорта подтвердило отказ 70 спортсменов от гражданства России после начала СВО ﻿

Наталья Челышева                                                                  Патриоты нашего  городка За последние два года 67 российских спортсменов сменили спортивное гражданство.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А где компенсация с их стороны расходов на этих &quot;спортсменов&quot;? Оплатил-свободен, нет-пожалуйте в зиндан.
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16 мин.
Elena Dmitrieva
Чище станем!
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15 мин.
vladimir vedenkin
Весь список в студию пож-та. Народ хочет знать поименно этих уродов... И никаких назад, никаких двойных гражданств. &quot;умерла так умерла&quot;...
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9 мин.

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