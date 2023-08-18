Минспорта подтвердило отказ 70 спортсменов от гражданства России после начала СВО
Наталья Челышева
Патриоты нашего городка
За последние два года 67 российских спортсменов сменили спортивное гражданство.
Комментарии
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А где компенсация с их стороны расходов на этих "спортсменов"? Оплатил-свободен, нет-пожалуйте в зиндан.
Весь список в студию пож-та. Народ хочет знать поименно этих уродов... И никаких назад, никаких двойных гражданств. "умерла так умерла"...
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