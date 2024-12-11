К выходным в Омской области потеплеет до -3. В ближайшую неделю вероятность снегопадов сохранится. Детальный прогноз синоптиков смотрите в этом материале.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
К выходным в Омской области потеплеет до -3. В ближайшую неделю вероятность снегопадов сохранится. Детальный прогноз синоптиков смотрите в этом материале.