В Восточном военном округе продолжается сбор с молодыми офицерами

В ходе сбора с офицерами проводятся занятия по тактической, огневой, технической подготовке, знанию уставов, вождению боевых машин, РХБ защите, инженерному обеспечению, связи, армейской тактической стрельбе.
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