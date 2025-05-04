Мирошник назвал звериной истерикой пост Ермака с картинкой горящего Кремля

Звериной истерикой назвал Родион Мирошник пост, который опубликовал Ермак в своем телеграм-канале.Посол по особым поручениям МИР России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал изображение горящего кремля в посте Андрея Ермака в его телеграм-канале.