Трутнев отчитался Путину: на Дальнем Востоке построено 31 судно

Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о возрождении судостроения на Дальнем Востоке. За последние четыре года построено 31 судно с общим водоизмещением 2,7 миллиона тонн.
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