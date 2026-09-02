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Царьград

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Трутнев отчитался Путину: на Дальнем Востоке построено 31 судно

Трутнев отчитался Путину: на Дальнем Востоке построено 31 судно

Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о возрождении судостроения на Дальнем Востоке. За последние четыре года построено 31 судно с общим водоизмещением 2,7 миллиона тонн.

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