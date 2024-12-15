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«Что имел ввиду Медведев»: Названы новые регионы, которые могут войти в состав РФ

«Что имел ввиду Медведев»: Названы новые регионы, которые могут войти в состав РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление Зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который накануне допустил появление в составе России новых регионов.

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