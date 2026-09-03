Южная Корея создала самую эффективную перовскитную солнечную ячейку в мире — с КПД 26,7%

Новые сверхлегкие солнечные элементы могут пригодиться спутникам и орбитальным дата-центрам Ученые из Корейского института энергетических исследований (KIER) установили мировой рекорд эффективности тандемных солнечных элементов на основе перовскита и CIGS (селенид меди, индия и галлия).
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