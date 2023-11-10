На время распродаж: «МегаФон» обнуляет стоимость трафика в Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркете» и других крупнейших маркетплейсах

Российский оператор «МегаФон» объявил о запуске аттракциона неслыханной щедрости. На Всемирный день шопинга и Чёрную пятницу, когда онлайн-площадки устраивают самые масштабные распродажи, оператор предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок.
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