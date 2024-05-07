Прилетел тут из заснеженого февраля ответ, от товарища большевика, верного сталинца. Ну что тут можно сказать?! Миф устоявшийся, знаменательный.
Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Уж яснее не может быть. Всё расшифровано и понятно.. Умный поймёт, а неадекватный по-прежнему будет орать .
Ответить
14 час.
Лариса Шемисова
Естественно, только вопрос остался, а почему не было инфляции, а ответ простой, автор просто не понял механизма. Особенно если начать с того, что послевоенные цены выше довоенных, в 90-х и войны не было, а вспомните цены. Инфляция галопировала (не считая дефолта)она достигала огромных значений в течении месяца. Никогда нельзя сравнивать, то что сравнить невозможно, недаром в США существует оценка по "гамбургеру" .
Ответить
9 час.
наталья иваненко
Aвтор к чему эту ахинею выдал,зачем пенять ,что было,тем более,в послевоенный период,кругом разруха,сейчас мы к чему пришли,к обесцениванию технического фантика,где наша промышленность,и т.д про образование уже и не говорю,у нас теперь в моде профессора из Сколкова по производству продуктов из кузнечиков и другой разной дряни
Ответить
8 час.
Свежие комментарии