Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Алина Белова Уж яснее не может быть. Всё расшифровано и понятно.. Умный поймёт, а неадекватный по-прежнему будет орать .

Лариса Шемисова Естественно, только вопрос остался, а почему не было инфляции, а ответ простой, автор просто не понял механизма. Особенно если начать с того, что послевоенные цены выше довоенных, в 90-х и войны не было, а вспомните цены. Инфляция галопировала (не считая дефолта)она достигала огромных значений в течении месяца. Никогда нельзя сравнивать, то что сравнить невозможно, недаром в США существует оценка по "гамбургеру" .