Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Российским мужикам воевать нечем на фронте! (от ЭФПИВи дронов защищатся, нет даже помповых, гладкоствольный ружей с д...Военной тайны бол...
  • Александр Шентябин
    Если в "дело" вступает "Гулагу-нет", то поневоле начнешь задумываться, а не подлог ли происходит с Ивановым, чтобы по...Военной тайны бол...
  • Светлана Позднякова
    Нет никакого справедливого суда!!!Все спустится на тормозах….Экс-замминистра Т...

Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Прилетел тут из заснеженого февраля ответ, от товарища большевика, верного сталинца. Ну что тут можно сказать?! Миф устоявшийся, знаменательный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Уж  яснее не может  быть. Всё  расшифровано  и понятно..  Умный поймёт, а  неадекватный по-прежнему  будет орать  .
Ответить
14 час.
Лариса Шемисова
Естественно, только вопрос остался, а почему не было инфляции, а ответ простой, автор просто не понял механизма. Особенно если начать с того, что послевоенные цены выше довоенных, в 90-х и войны не было, а вспомните цены. Инфляция галопировала (не считая дефолта)она достигала огромных значений в течении  месяца. Никогда нельзя сравнивать, то что сравнить невозможно, недаром в США существует оценка по &quot;гамбургеру&quot; .
Ответить
9 час.
наталья иваненко
Aвтор к чему эту ахинею выдал,зачем пенять ,что было,тем более,в послевоенный период,кругом разруха,сейчас мы к чему пришли,к обесцениванию технического фантика,где наша промышленность,и т.д про образование уже и не говорю,у нас теперь в моде профессора из Сколкова по производству продуктов из кузнечиков и другой разной дряни
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх