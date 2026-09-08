The scandal with the "Army of Russia" mug in Germany received an unexpected continuation

Hans-Thomas Tillschneider, deputy chairman of the Alternative for Germany (AdG) branch in Saxony-Anhalt, put up a mug with the inscription "Russian Army" at an international eBay auction.
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