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Лисняк: попытки ВСУ вскрыть Волчанский котел приведут их к новым потерям

Лисняк: попытки ВСУ вскрыть Волчанский котел приведут их к новым потерям

Любые попытки ВСУ деблокировать Волчанский котел под Харьковом обернутся новыми потерями для Киева. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

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