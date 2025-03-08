Новая модель Canon EOS RV представлена как видеоориентированная гибридная компактная камера с датчиком APS-C и сменными объективами

Похоже, компания Canon выполняет свое обещание о выпуске более компактных камер в будущем. Мы уже видели Canon PowerShot V1, а совсем недавно просочилась информация о PowerShot V3 как о некоей альтернативе power-zoom, но теперь, возможно, мы получим «новый форм-фактор», обещанный предыдущими утечками.