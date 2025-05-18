В Новоаннинском и Алексеевском районе запланировано временное отключение голубого топлива. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на объектах газоснабжения и газораспределения.
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В Новоаннинском и Алексеевском районе запланировано временное отключение голубого топлива. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на объектах газоснабжения и газораспределения.