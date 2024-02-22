В реестр экстремистов и террористов внесли журналиста Евгения Киселева

Работающий на Украине журналист Евгений Киселев (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
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