Володин: Спрос на русский и китайский языки будет расти

Спрос на специалистов, знающих китайский и русский языки, будет только расти. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.
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