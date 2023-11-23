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Парламентская газета

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Володин: Спрос на русский и китайский языки будет расти

Володин: Спрос на русский и китайский языки будет расти

Спрос на специалистов, знающих китайский и русский языки, будет только расти. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

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