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Кириенко: враги хотят, чтобы россияне стали опираться на другие традиции

Кириенко: враги хотят, чтобы россияне стали опираться на другие традиции

Враги России поставили перед собой цель повлиять на страну таким образом, чтобы следующее поколение россиян говорило на другом языке, опиралось на другие традиции, нормы морали и нравственности.

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