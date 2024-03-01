Экс-премьер Италии назвал позором решение ЕС о закупке вооружений для собственных армий и Украины за пределами Европы

Прекращение военных поставок Украине Соединенными Штатами привело к тому, что теперь, а возможно и в неопределенном будущем, обеспечение ВСУ практически полностью легло на плечи европейских союзников Киева.
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