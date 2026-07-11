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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула оценили ремонт дорог на проспектах Ленина, Строителей и улице Попова

Власти Барнаула оценили ремонт дорог на проспектах Ленина, Строителей и улице Попова

Подрядчикам поручили следить за сроками, качеством работы и оперативно корректировать схемы движения 11 июля заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проверил, как идет ремонт дорог в городе — работы проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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