Власти Барнаула оценили ремонт дорог на проспектах Ленина, Строителей и улице Попова

Подрядчикам поручили следить за сроками, качеством работы и оперативно корректировать схемы движения 11 июля заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проверил, как идет ремонт дорог в городе — работы проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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