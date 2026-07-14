В Челябинске суд рассмотрит иски о выселении родственников Михаила Юревича и Вадима Белоусова

В Центральный районный суд Челябинска поступили иски Росимущества о выселении родственников бывшего губернатора региона Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из ранее национализированного жилья.
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