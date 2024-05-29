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    Ага и треть из  этих обращений получили отказ, в том числе и я. хватит уже писать всякую хрень🤣😂Москвичи воспольз...
  • Марина Трянина
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Землю под индивидуальное жилищное строительство выделят в районе Краснопахорский

Землю под индивидуальное жилищное строительство выделят в районе Краснопахорский

Три земельных участка выделят в деревне Ярцево под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

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