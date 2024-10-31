Интерес американских избирателей к этой теме угас После президентских выборов Соединенные Штаты вынуждены будут сократить объёмы помощи Украине из-за давления со стороны общества, сообщил публицист The Spectator Кристофер Колдуэлл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии