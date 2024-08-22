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Лжеинвестор похитил у жителей российского региона более 15 миллионов рублей

Лжеинвестор похитил у жителей российского региона более 15 миллионов рублей

В Брянской области полиция задержала 49-летнего местного жителя, который, выдавая себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда, обманул не менее восьми жителей региона на более чем 15 миллионов рублей.

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