Лжеинвестор похитил у жителей российского региона более 15 миллионов рублей

В Брянской области полиция задержала 49-летнего местного жителя, который, выдавая себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда, обманул не менее восьми жителей региона на более чем 15 миллионов рублей.
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