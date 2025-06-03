Калужский легкоатлет взял серебро командного чемпионата России

Калужский легкоатлет завоевал серебряную медаль на командном чемпионате России. В Сочи прошел один из первых крупных легкоатлетических стартов этого сезона, в нем приняли участие около 600 сильнейших легкоатлетов страны из 58 регионов.
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