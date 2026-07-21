Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского, считают в Турции

Публичная критика кадровых решений Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может положить начало объединению политических противников Зеленского, которые попытаются добиться смещения главы киевского режима, такое мнение выразил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
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