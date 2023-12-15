Samsung представила серию ноутбуков Galaxy Book4

Серия ноутбуков Galaxy Book4 была представлена компанией Samsung. Все три модели были позиционированы как высокопроизводительные устройства для решения различных задач, включая работы связанные с искусственным интеллектом.
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