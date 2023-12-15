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Samsung представила серию ноутбуков Galaxy Book4

Samsung представила серию ноутбуков Galaxy Book4

Серия ноутбуков Galaxy Book4 была представлена компанией Samsung. Все три модели были позиционированы как высокопроизводительные устройства для решения различных задач, включая работы связанные с искусственным интеллектом.

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