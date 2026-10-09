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Регионы России

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Сбер начал тестировать операции с криптовалютой в «Сбербанк Онлайн»

Сбер начал тестировать операции с криптовалютой в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк приступил к тестированию операций с криптовалютой в приложении «Сбербанк Онлайн». На данном этапе доступны операции с биткоином, Ethereum, USDT и другими популярными криптоактивами.

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