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СМИ: мэр Днепропетровска Филатов срочно покинул Украину

СМИ: мэр Днепропетровска Филатов срочно покинул Украину

Мэр города Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов бежал из страны на фоне подозрений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в коррупции и нападок в адрес сотрудников ведомства.

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