ФК «Реал Мадрид» побил мировой рекорд выручки спортивного клуба за год

Мадридская футбольная команда «Реал Мадрид» заявила, что побила рекорд выручки для любой спортивной команды за один сезон, заработав более 1,22 миллиарда евро ($1,39 миллиарда) в сезоне 2025/26, передает 28 июля агентство dpa.