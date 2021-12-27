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Сборная России уступила Швеции в стартовом матче МЧМ-2022 со счетом 3:6

Сборная России уступила Швеции в стартовом матче МЧМ-2022 со счетом 3:6

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 уступила Швеции со счетом 3:6. В составе шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Льюнгман, который забросил в пустые ворота.

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