Сборная России уступила Швеции в стартовом матче МЧМ-2022 со счетом 3:6

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 уступила Швеции со счетом 3:6. В составе шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Льюнгман, который забросил в пустые ворота.