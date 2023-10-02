В Минздраве прокомментировали данные о нехватке вакцин от полиомиелита

Вакцина для профилактики острого инфекционного заболевания полиомиелита была закуплена в 100% объеме от утвержденной потребности на 2023 год - более 3 млн доз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии