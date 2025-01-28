Avia.pro - СМИ В мире громких скандалов, где правда смешивается с абсурдом, имя Елены Хахалевой стало символом коррупционной эпохи.
Скандальную и знаменитую судью Елену Хахалеву задержали в Баку. Что она натворила?
Комментарии
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Н
Нина
Надо так со всеми ей подобными, позорники! Только бы обожраться!
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12 час.
Николай Аленов
За её подвиги должна быть Высшая мера наказания расстрел
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11 час.
МП
Михаил Пантюхин
Вот поэтому и в стране ужас! Есть деньги, но кого-то убил, изнасиловал , ограбил, изуродовал - минимальный срок или штраф, типа пострадавший сам виновен! Слава Богу, что не все судьи такие! А то бы англосаксы Россию голыми руками взяли не воля! А что касается преступлений ржавых "гостей", это вообще отдельная тема! Этно опг, по другому не назвать, не только мешают правосудию, но и запугивают пострадавших, свидетелей, полицию, сотрудников СК РФ, думаю, что в шальные 90-е такого не было, а сейчас есть, случаев не счесть! Особенно вызывает ржавый национализм этно опг из азер, узбек, таджик станов у которых такой звериный оскал, что в пору с оружием русскому/россиянину ходить! Ведь у мастурбеков не только ножи, но и огнестрельное оружие при себе, полиция их не обыскивает, а почему?! Вот и творят эти ржавые в России "чо хошь"! Пора и давно Судей обязывать по приговорам тяжёлых статей, где наказание преступников совершенно не соответствует тяжести наказания обьяснятся за мягкие приговоры в квалификационный комиссии Верховного Суда РФ! Ведь эти ржавые этно опг, скоро не только судей будут покупать на и ГД, СФ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ но и СК и ФСБ, хотя последние самые жёсткие органы, которые не продают и не предают!
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8 час.
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