В Ozon подтвердили фишинговую рассылку от имени компании

В Ozon подтвердили RT, что от имени компании мошенники организовали фишинговую рассылку. Сообщается, что злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества в VK.
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