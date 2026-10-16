Приморский районный суд Новороссийска признал незаконной передачу застройщику земли с русловым прудом площадью не менее 4225 квадратных метров в селе Мысхако и постановил вернуть участок государству, прекратив право собственности и ипотеку.
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