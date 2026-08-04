ФАС выдала предупреждения АЗС в пяти регионах из-за завышения цен на топливо

Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае возбудило дела в отношении двух частных сетей АЗС и компании-продавца топлива в связи с необоснованным повышением цен на топливо, сообщается на сайте ведомства.
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