Китайские автомобили стали мишенью для угонщиков: виноваты дорогие запчасти?

Эксперты предупреждают владельцев китайских автомобилей о необходимости быть особенно бдительными.В России наблюдается рост числа угонов китайских автомобилей, и, как утверждает автомобильный эксперт Алексей Кованов, причиной этому может быть высокая стоимость оригинальных запчастей.