Крупнейший дата-центр в Киеве уничтожен ночным ударом Армии России и не подлежит восстановлению. В результате прилёта и последующих взрывов полностью вышли из строя оборудование и инфраструктура дата-центра, принадлежащего компании «Датагрупп».