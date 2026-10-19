Крупнейший дата-центр в Киеве уничтожен ночным ударом Армии России и не подлежит восстановлению. В результате прилёта и последующих взрывов полностью вышли из строя оборудование и инфраструктура дата-центра, принадлежащего компании «Датагрупп».
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