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Политнавигатор

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Офицер ВСУ: Помощь Запада разворовывается, Украина не сможет превзойти даже ВПК хуситов

Даже если засыпать украинских коррупционеров деньгами, они не смогут создать современные ракеты. Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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