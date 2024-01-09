В Центре Мешалкина вылечили пациентку с самой агрессивной опухолью мозга

48-летней жительнице Кемеровской области в 2018 году поставили диагноз «глиобластома» – наиболее злокачественная опухоль мозга, для которой характерен стремительный диффузный рост и глубокое внедрение в здоровые окружающие ткани мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии