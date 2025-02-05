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Кадыров сообщил о взятии в плен двух бойцов ВСУ под Часовым Яром в ДНР

Кадыров сообщил о взятии в плен двух бойцов ВСУ под Часовым Яром в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с двумя украинскими военными Петром и Денисом, которые были взяты в плен 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и спецназом «Ахмат» в районе Часова Яра Донецкой Народной Республике (ДНР).

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