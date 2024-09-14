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В Петербурге вручили Эрмитажную премию

В Петербурге вручили Эрмитажную премию

Церемония прошла в Георгиевском зале Зимнего дворца. В Северной столице в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур прошла торжественная церемония вручения Эрмитажной премии в области культуры и искусства.

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