День отца в зоне СВО. Волонтеры рассказали, как поздравили дочь российского бойца с Днем рождения

Сейчас солдат с позывным Испанец разминирует территории на Южном направлении, а его дочь живет в Воронежской областиВ Москве работает группа волонтеров, занимающихся передачей гуманитарной помощи бойцам в зону СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии